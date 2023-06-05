ТАСС: под Авдеевкой уничтожена большая часть 53-й бригады армии Украины

Большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады армии Украины уничтожена ВС России в ходе боёв под Авдеевкой, рассказал украинский военнопленный Валентин Иваненко.

«Раньше на одной позиции были три разведчика и четыре пехотинца. Потом её почти не стало: на позиции выводят четыре, пять или шесть разведчиков, потому что пехоты уже не было, большая часть уничтожена российскими военными», — цитирует ТАСС Иваненко.

По его словам, выжившие украинские военнослужащие массово сдаются в плен.

Он отметил, что был мобилизован в декабре 2022 года, в марте текущего года оказался под Авдеевкой.

Ранее RT опубликовал видео поражения зажигательными боеприпасами позиций ВСУ в районе Авдеевки.