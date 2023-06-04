ВСУ 47 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 364 снаряда

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 47 раз обстреливали населённые пункты ДНР, по ним было выпущено 364 снаряда.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы cеми населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина, ещё пять человек получили ранения.

Также сообщается о повреждении 16 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что три мирных жителя ранены из-за обстрела города украинскими неонацистами.

Также сообщалось, что украинцы выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки.