ВСУ 47 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 364 снаряда
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы cеми населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина, ещё пять человек получили ранения.
Также сообщается о повреждении 16 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что три мирных жителя ранены из-за обстрела города украинскими неонацистами.
Также сообщалось, что украинцы выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки.