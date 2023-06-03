Жительница Шебекина рассказала об обстановке в городе
- РИА Новости
Собеседница отметила, что последние два дня у них не было света и воды, магазины были закрыты.
«Город вообще весь испепелённый: заводы… по домам [прилёты]», — заявила она.
По её словам, она забрала некоторые вещи и уехала.
«Очень громко, дым везде, особенно Вознесеновка под обстрелом», — добавила девушка.
Она также поблагодарила волонтёров за их помощь.
Ранее подписчик RT прислал видео с последствиями обстрела Шебекинского округа украинскими боевиками.