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Жительница Шебекина рассказала об обстановке в городе

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Жительница Шебекина рассказала RT об обстановке в городе на фоне обстрелов.
Жительница Шебекина рассказала об обстановке в городе
  • РИА Новости

Собеседница отметила, что последние два дня у них не было света и воды, магазины были закрыты.

«Город вообще весь испепелённый: заводы… по домам [прилёты]», — заявила она.

По её словам, она забрала некоторые вещи и уехала.

«Очень громко, дым везде, особенно Вознесеновка под обстрелом», — добавила девушка.

Она также поблагодарила волонтёров за их помощь.

Ранее подписчик RT прислал видео с последствиями обстрела Шебекинского округа украинскими боевиками.

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