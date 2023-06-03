Инфраструктура исправительной колонии в Горловке получила повреждения из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: населённый пункт Горловка (Никитовский район): инфраструктура Мичуринской исправительной колонии», — говорится в сообщении.
Ранее Вооружённые силы Украины выпустили 25 ракет из РСЗО по Горловке в Донецкой Народной Республике.