В Кишинёве начался митинг в поддержку сохранения Дня Победы
- Gettyimages.ru
Об этом информирует РИА Новости.
В митинге принимают участие представители оппозиционных в Молдавии партий.
Демонстранты несут плакаты с надписями «Руки прочь от Победы», «У нас один День Победы — это 9 мая», «Мы наследники победителей».
В конце мая депутат молдавского парламента Богдан Цырдя сообщил, что правящая партия «Действие и солидарность» зарегистрировала законопроект о переименовании Дня Победы и переносе его празднования на 8 мая.