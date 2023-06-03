В Кишинёве начался митинг в поддержку сохранения Дня Победы

Митинг в защиту Дня Победы начался в Кишинёве.

Об этом информирует РИА Новости.

В митинге принимают участие представители оппозиционных в Молдавии партий.

Демонстранты несут плакаты с надписями «Руки прочь от Победы», «У нас один День Победы — это 9 мая», «Мы наследники победителей».

В конце мая депутат молдавского парламента Богдан Цырдя сообщил, что правящая партия «Действие и солидарность» зарегистрировала законопроект о переименовании Дня Победы и переносе его празднования на 8 мая.