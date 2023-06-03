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Мирный житель получил ранение при обстреле Волновахского района в ДНР со стороны ВСУ

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Вооружённые силы Украины обстреляли Кирилловку в Волновахском районе в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получил мирный житель.
Мирный житель получил ранение при обстреле Волновахского района в ДНР со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«На улице Победы, 12, ранен мужчина 1965 года рождения», — говорится в сводке.

Ранее стало известно, что мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ.

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