Мирный житель получил ранение при обстреле Волновахского района в ДНР со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли Кирилловку в Волновахском районе в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получил мирный житель.

РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. «На улице Победы, 12, ранен мужчина 1965 года рождения», — говорится в сводке. Ранее стало известно, что мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ.