Мирный житель получил ранение при обстреле Волновахского района в ДНР со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли Кирилловку в Волновахском районе в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получил мирный житель.
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«На улице Победы, 12, ранен мужчина 1965 года рождения», — говорится в сводке.
Ранее стало известно, что мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ.
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