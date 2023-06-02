Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за 25 минут выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что в 23:15 по Куйбышевскому району Донецка были выпущены снаряды калибра 155 мм. Спустя 25 минут по Никитовскому району Горловки было выпущено ещё семь снарядов калибра 152 мм.

Ранее боеприпас ВСУ попал на детскую площадку у здания администрации Киевского района Донецка.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении школы в результате обстрела украинских боевиков.