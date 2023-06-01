Врио главы ДНР Пушилин заявил, что вопрос о новой волне мобилизации не затрагивается
- РИА Новости
Об этом он заявил во время форума «Какая Украина нам нужна?». Слова Пушилина приводит ТАСС.
«В дискуссиях на доступных мне площадках вопрос о второй и третьей волне мобилизации не затрагивается», — заявил он.
Также Пушилин считает, что основой победы являются контрактники и добровольцы.
В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разговоры о новой волне мобилизации не ведутся.