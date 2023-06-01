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Врио главы ДНР Пушилин заявил, что вопрос о новой волне мобилизации не затрагивается

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в дискуссиях на доступных ему площадках вопрос о новой волне частичной мобилизации не затрагивается.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что вопрос о новой волне мобилизации не затрагивается
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время форума «Какая Украина нам нужна?». Слова Пушилина приводит ТАСС.

«В дискуссиях на доступных мне площадках вопрос о второй и третьей волне мобилизации не затрагивается», — заявил он.

Также Пушилин считает, что основой победы являются контрактники и добровольцы.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разговоры о новой волне мобилизации не ведутся.

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