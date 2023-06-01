Мэр Горловки заявил о ранении ребёнка при обстреле города украинцами

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении ребёнка при обстреле города украинцами-нацистами.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских нацистов ранен десятилетний ребёнок», — написал он в Telegram.

Ранее Приходько сообщал о ранении трёх мирных жителей при обстреле со стороны украинских боевиков.