Мэр Горловки заявил о ранении ребёнка при обстреле города украинцами
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении ребёнка при обстреле города украинцами-нацистами.
- РИА Новости
«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских нацистов ранен десятилетний ребёнок», — написал он в Telegram.
Ранее Приходько сообщал о ранении трёх мирных жителей при обстреле со стороны украинских боевиков.
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