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Рогов заявил об активизации авиации и артиллерии ВСУ на Запорожском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации авиации и артиллерии ВСУ на Запорожском направлении.
Рогов заявил об активизации авиации и артиллерии ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня с самого раннего утра (примерно с 4:30) резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов — Пологи», — заявил Рогов.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов рассказал, что российская РСЗО «Смерч» нанесла удар по пункту управления украинской армии на Запорожском направлении.

Также на данном направлении была вскрыта и уничтожена огнём из миномётов разведгруппа ВСУ в районе Лобкового.

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