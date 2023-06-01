Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации авиации и артиллерии ВСУ на Запорожском направлении.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня с самого раннего утра (примерно с 4:30) резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов — Пологи», — заявил Рогов.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов рассказал, что российская РСЗО «Смерч» нанесла удар по пункту управления украинской армии на Запорожском направлении.

Также на данном направлении была вскрыта и уничтожена огнём из миномётов разведгруппа ВСУ в районе Лобкового.