Российская авиация нанесла удар по бригаде спецназначения Украины

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по местам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения», — цитирует РИА Новости Зыбинского.

Также удары были нанесены по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

По его словам, артиллерийским огнём были уничтожены два миномётных расчёта, гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение суток российские войска нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине.