Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области, в городе нарушена работа связи
Вооружённые силы Украины обстреляли Токмак в Запорожской области, в результате атаки в городе была нарушена работа связи.
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель оперативных служб региона, его слова приводит РИА Новости.
«В населённом пункте отсутствует связь», — сказал он.
Ранее стало известно, что утром 30 мая ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.
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