Один мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой боевиками ВСУ

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что один мирный житель пострадал в результате обстрела города украинскими террористами.

РИА Новости

«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватой ранение получил мужчина 2001 года рождения», — написал он в Telegram. Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой и Донецку 18 снарядов калибра 155 мм.