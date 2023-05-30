Один мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой боевиками ВСУ
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что один мирный житель пострадал в результате обстрела города украинскими террористами.
- РИА Новости
«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватой ранение получил мужчина 2001 года рождения», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой и Донецку 18 снарядов калибра 155 мм.
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