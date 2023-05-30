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Один мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой боевиками ВСУ

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Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что один мирный житель пострадал в результате обстрела города украинскими террористами.
Один мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой боевиками ВСУ
  • РИА Новости

«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватой ранение получил мужчина 2001 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой и Донецку 18 снарядов калибра 155 мм.

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