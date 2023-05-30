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Рогов заявил о перемещении боевиков ВСУ вдоль линии фронта в Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о перемещении боевиков ВСУ вдоль линии фронта в Запорожской области.
Рогов заявил о перемещении боевиков ВСУ вдоль линии фронта в Запорожской области
  • AP

Как он пояснил РИА Новости, по его мнению, украинские террористы делают это, чтобы нагнать «туман войны».

«Фиксируется перемещение украинских войск и техники вдоль линии фронта. Часто это делается именно днём, а ночью техника возвращается обратно. С практической точки зрения это бессмысленно. Но мы понимаем, что это «туман войны», желание запутать нас и создать видимость ложного направления готовящегося контрнаступления», — сказал Рогов.

Вместе с этим он подчеркнул, что не сомневается в том, что основным направлением контрнаступления киевского режима станет именно Запорожское направление.

Ранее Рогов заявил об обстреле боевиками ВСУ Михайловки в Запорожской области.

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