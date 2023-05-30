Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 мм.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об обстреле боевиками ВСУ Михайловки в Запорожской области.