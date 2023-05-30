Марочко: ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Краснолиманском направлении... отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций», — цитирует его РИА Новости.
Марочко уточнил, что ВСУ дезертировали после удара ВС России по подразделениям в районах населённых пунктов Макеевка и Невский.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что расчёты реактивной системы залпового огня «Град» группировки «Центр» Вооружённых сил России активно работают на Краснолиманском направлении.