Украинские военнослужащие самовольно оставили позиции у населённых пунктов Невский и Макеевка на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении... отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций», — цитирует его РИА Новости.

Марочко уточнил, что ВСУ дезертировали после удара ВС России по подразделениям в районах населённых пунктов Макеевка и Невский.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что расчёты реактивной системы залпового огня «Град» группировки «Центр» Вооружённых сил России активно работают на Краснолиманском направлении.