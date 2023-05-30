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Обозреватель Atlantic Шейк: украинцы понимают, что уже проиграли бы России без помощи США

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Украинцы осознают, что Украина уже проиграла бы в конфликте с Россией, если бы ей не оказывали помощь Соединённые Штаты. Такое мнение высказала обозреватель Кори Шейк в статье для издания The Atlantic.

Как рассказала журналистка, в ходе недавнего визита в Киев она общалась с простыми украинцами и официальными лицами.

В статье говорится, что её собеседники осознают, что Украина находится в полной зависимости от властей США, а также американского оружия и денег.

«Большинство из них очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США, которая удерживает её экономику от коллапса, вооружает её солдат и предоставляет необходимые разведывательные данные», — заключила Шейк.

9 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

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