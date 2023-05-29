СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

ВС Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:50 — населённый пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено четыре ракеты из РСЗО», — сказано в заявлении ведомства в Telegram.

Ранее в администрации Энергодара сообщили, что один мирный житель погиб, ещё один ранен в результате обстрела Михайловки в Запорожской области со стороны ВС Украины.