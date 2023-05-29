Сотрудники СК провели благотворительные акции в новых регионах России
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Сотрудники Следственного комитета России с благотворительной миссией посетили Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в главном военном следственном управлении СК, в Запорожской области следователи и волонтёры общественной организации «Народный фронт» собрали и передали гуманитарную помощь Пришибскому детскому саду «Солнышко».

При содействии офицеров ведомства дошкольному учреждению подарили русскоязычную детскую литературу и игрушки. Волонтёры также отремонтировали игровую площадку. Кроме этого, следователи посетили местный роддом.

«Они поздравили молодых мам с самым важным событием в их жизни, вручив им полезные подарки», — говорится в сообщении ведомства.

Для детей из города Геническ Херсонской области офицеры СК России привезли и установили горку.

Ранее RT сообщал, что офицеры СК России и волонтёры передали гуманитарную помощь в детскую больницу в Донецке.