Офицеры СК России и волонтёры передали гуманитарную помощь в детскую больницу в Донецке
18 апреля 2023

Офицеры СК России и волонтёры передали гуманитарную помощь в детскую больницу в Донецке

18 апреля 2023 | 13:57

Офицеры СК России и волонтёры передали гуманитарную помощь в детскую больницу в Донецке

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Сотрудники СК России совместно с волонтёрами посетили Городскую детскую больницу №5 в Донецке и передали в распоряжение медучреждения гуманитарную помощь, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

По информации СК России, в сборе гумпомощи участвовали офицеры военных следственных управлений ведомства по Южному военному округу и по Объединённой группировке войск.

К гуманитарной акции присоединились также граждане из разных регионов страны.

Собирали самое необходимое — средства гигиены, продукты и постельные принадлежности.

«В дальнейшем собранная гуманитарная помощь была передана сотрудниками ведомства в Городскую детскую клиническую больницу №5 г. Донецка», — сказано в сообщении СК.

Отмечается, что акцию провели при содействии волонтёрского движения. 

Ранее RT сообщал, что СК организовал выдачу гумпомощи жителям Волновахи в ДНР.