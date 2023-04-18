Офицеры СК России и волонтёры передали гуманитарную помощь в детскую больницу в Донецке

Сотрудники СК России совместно с волонтёрами посетили Городскую детскую больницу №5 в Донецке и передали в распоряжение медучреждения гуманитарную помощь, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

По информации СК России, в сборе гумпомощи участвовали офицеры военных следственных управлений ведомства по Южному военному округу и по Объединённой группировке войск.

К гуманитарной акции присоединились также граждане из разных регионов страны.

Собирали самое необходимое — средства гигиены, продукты и постельные принадлежности.

«В дальнейшем собранная гуманитарная помощь была передана сотрудниками ведомства в Городскую детскую клиническую больницу №5 г. Донецка», — сказано в сообщении СК.



Отмечается, что акцию провели при содействии волонтёрского движения.



Ранее RT сообщал, что СК организовал выдачу гумпомощи жителям Волновахи в ДНР.