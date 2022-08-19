СК организовал выдачу гумпомощи жителям Волновахи в ДНР

Следственный комитет России организовал доставку и раздачу гуманитарной помощи жителям Волновахи в ДНР. Об этом RT сообщили в ведомстве.

Следственный комитет организовал выдачу гумпомощи жителям Волновахи в ДНР

Сотрудники СК раздали жителям Волновахи продукты питания и средства личной гигиены общим весом около 1 т.

«Первоначально гуманитарной помощью были обеспечены маломобильные и социально незащищённые группы населения — инвалиды и пенсионеры. Не остались без внимания и семьи с детьми», — заявили в СК.

Содействие в сборе и доставке гуманитарной помощи оказывали прихожане одного из православных храмов и неравнодушные люди, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, союзные силы Донецкой и Луганской народных республик и России освободили 270 населённых пунктов в ДНР.