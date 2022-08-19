СК организовал выдачу гумпомощи жителям Волновахи в ДНР

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27 июня 2022 | 22:37
Следственный комитет России организовал доставку и раздачу гуманитарной помощи жителям Волновахи в ДНР. Об этом RT сообщили в ведомстве.
- Следственный комитет организовал выдачу гумпомощи жителям Волновахи в ДНР
Сотрудники СК раздали жителям Волновахи продукты питания и средства личной гигиены общим весом около 1 т.
«Первоначально гуманитарной помощью были обеспечены маломобильные и социально незащищённые группы населения — инвалиды и пенсионеры. Не остались без внимания и семьи с детьми», — заявили в СК.
Содействие в сборе и доставке гуманитарной помощи оказывали прихожане одного из православных храмов и неравнодушные люди, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, союзные силы Донецкой и Луганской народных республик и России освободили 270 населённых пунктов в ДНР.