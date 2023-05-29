Глава Минздрава ЛНР Пащенко сообщила о состоянии раненных при обстреле Алмазной

Раненные при обстреле Алмазной в ЛНР 28 мая находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, заявила глава Минздрава республики Наталия Пащенко.

«Мужчину 1991 года рождения, пострадавшего при обстреле Алмазной, перевели в ЛРКБ, прооперирован, состояние тяжёлое. Ребёнка десяти лет ночью эвакуировали в детскую республиканскую больницу... состояние остаётся крайне тяжёлым», — сказала она.

По словам министра, пострадавшим оказывают медицинскую помощь в полном объёме, специалисты федеральных медучреждений проводят консультации.

Ранее сообщалось о гибели трёх мирных жителей при обстреле Алмазной со стороны ВСУ.