Боец батальона «Запад-Ахмат»: российские подразделения уверенно держат оборону
- РИА Новости
«Наши подразделения по всей линии фронта достаточно уверенно держат оборону, поэтому просто так противник и шагу не ступит здесь», — сказал он.
Российские бойцы из батальона «Запад-Ахмат» обустроили подземные лабиринты на Орехово-Положском направлении, в которых могут ориентироваться уже с закрытыми глазами. Они постоянно несут боевое дежурство, ни один участок не остаётся без наблюдения, а из укреплённых позиций можно уверенно вести огонь.
По словам десантника, основная задача таких сооружений — максимально сберечь личный состав.
Также он отметил, что в случае наступательных действий противнику будет сложно.
«Здесь они обломают зубы свои», — подчеркнул он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется.