Боец батальона «Запад-Ахмат» с позывным Десантник рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские военные сосредоточили большое количество сил и средств в Запорожской области, но российские подразделения по всей линии фронта достаточно уверенно держат оборону.

«Наши подразделения по всей линии фронта достаточно уверенно держат оборону, поэтому просто так противник и шагу не ступит здесь», — сказал он.

Российские бойцы из батальона «Запад-Ахмат» обустроили подземные лабиринты на Орехово-Положском направлении, в которых могут ориентироваться уже с закрытыми глазами. Они постоянно несут боевое дежурство, ни один участок не остаётся без наблюдения, а из укреплённых позиций можно уверенно вести огонь.

По словам десантника, основная задача таких сооружений — максимально сберечь личный состав.

Также он отметил, что в случае наступательных действий противнику будет сложно.

«Здесь они обломают зубы свои», — подчеркнул он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется.