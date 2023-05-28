RT опубликовал видео обстрела боевиков ВСУ на Донецком направлении

Военкор RT Андрей Филатов опубликовал видео обстрела российской артиллерией украинских боевиков на Донецком направлении.

Российские артиллеристы и танкисты группировки «Юг» отработали по украинскому взводу, который пытался пройти по лесопосадке на Донецком направлении.

«В теплаке увидел: минимум их 12 человек, а потом посмотрел, может быть, даже больше — до 20. Скорее всего, ротация», — передаёт Филатов.

По его словам, минимум три удара пришлось по группе боевиков ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили командные пункты двух бригад украинских террористов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.