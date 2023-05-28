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Газопровод и ЛЭП повреждены в Днепропетровской области на Украине

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Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении газопровода и линии электропередачи в городе Никополь.

Об этом он написал в Telegram.

«Повреждены газопровод, линия электропередачи в Никополе», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе после серии взрывов в городе.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.

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