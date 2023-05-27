В ДНР заявили об обстреле Горловки снарядами калибра 152 мм со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики снарядами калибра 152 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что всего было выпущено шесть снарядов.
Ранее стало известно, что при обстреле Волновахи со стороны ВСУ один человек погиб.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: