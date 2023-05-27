В ДНР заявили об обстреле Горловки снарядами калибра 152 мм со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики снарядами калибра 152 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что всего было выпущено шесть снарядов.

Ранее стало известно, что при обстреле Волновахи со стороны ВСУ один человек погиб.