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ВСУ за сутки 41 раз обстреливали населённые пункты ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 41 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 256 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины, в Калининском районе Донецка», — говорится в тексте сводки.

Также получена информация о ранении четырёх гражданских лиц.

Отмечается, что огонь вёлся из РСЗО и ствольной артиллерии калибров 155 мм, 152 мм и 122 мм.

Ранее ВСУ применили ракеты Storm Shadow при ударе по Мариуполю.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Шебекинский городской округ, в результате чего пострадал мужчина.

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