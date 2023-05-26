Путин заявил о готовности России делать шаги навстречу Грузии

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова делать шаги навстречу Грузии.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами «Деловой России».

«Мы готовы пройти свою часть пути, делаем шаги навстречу и будем делать и дальше», — цитирует российского лидера ТАСС.

При этом Путин подчеркнул, что дальнейшие шаги России в отношении Грузии будут зависеть от реакции грузинских властей.

Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику.