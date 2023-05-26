Путин заявил о готовности России делать шаги навстречу Грузии
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами «Деловой России».
«Мы готовы пройти свою часть пути, делаем шаги навстречу и будем делать и дальше», — цитирует российского лидера ТАСС.
При этом Путин подчеркнул, что дальнейшие шаги России в отношении Грузии будут зависеть от реакции грузинских властей.
Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.
Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику.