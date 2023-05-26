«Пул Первого»: Лукашенко и Путин после рабочего обеда в Москве общались один на один
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после рабочего обеда в Москве общались один на один. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
- РИА Новости
Отмечается, что общение лидеров двух стран проходило за закрытыми дверями.
24 мая сообщалось, что Лукашенко прибыл в Москву.
25 мая лидеры стран Евразийского экономического союза провели встречу в Кремле.
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