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«Пул Первого»: Лукашенко и Путин после рабочего обеда в Москве общались один на один

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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после рабочего обеда в Москве общались один на один. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
«Пул Первого»: Лукашенко и Путин после рабочего обеда в Москве общались один на один
  • РИА Новости

Отмечается, что общение лидеров двух стран проходило за закрытыми дверями. 

24 мая сообщалось, что Лукашенко прибыл в Москву.

25 мая лидеры стран Евразийского экономического союза провели встречу в Кремле.

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