«Пул Первого»: Лукашенко и Путин после рабочего обеда в Москве общались один на один

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после рабочего обеда в Москве общались один на один. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

РИА Новости

Отмечается, что общение лидеров двух стран проходило за закрытыми дверями. 24 мая сообщалось, что Лукашенко прибыл в Москву. 25 мая лидеры стран Евразийского экономического союза провели встречу в Кремле.