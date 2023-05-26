Донецкое агентство новостей: сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел в Донецке
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«ВФУ повторно обстреляли Калининский район Донецка, под обстрел попали сотрудники СЦКК и корр. ДАН», — говорится в сообщении.
По данным издания, обстрел произошёл во время обследования сотрудниками СЦКК Республиканской клинической больницы профзаболеваний.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.
В результате обстрела Калининского района Донецка со стороны ВСУ один человек погиб.
Позднее ВСУ выпустили по Донецку ещё пять ракет из РСЗО.