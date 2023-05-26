Донецкое агентство новостей: сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел в Донецке

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), и журналист попали под обстрел в Донецке.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«ВФУ повторно обстреляли Калининский район Донецка, под обстрел попали сотрудники СЦКК и корр. ДАН», — говорится в сообщении.

По данным издания, обстрел произошёл во время обследования сотрудниками СЦКК Республиканской клинической больницы профзаболеваний.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.

В результате обстрела Калининского района Донецка со стороны ВСУ один человек погиб.

Позднее ВСУ выпустили по Донецку ещё пять ракет из РСЗО.