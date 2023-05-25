Трёхсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева завершилась

В Кремле завершилась трёхсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данные переговоры длились порядка 20 минут.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин 25 мая проведёт отдельные двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым.