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Трёхсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева завершилась

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В Кремле завершилась трёхсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Трёхсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева завершилась
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данные переговоры длились порядка 20 минут.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин 25 мая проведёт отдельные двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым.

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