Трёхсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева завершилась
В Кремле завершилась трёхсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данные переговоры длились порядка 20 минут.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин 25 мая проведёт отдельные двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым.
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