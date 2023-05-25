Авиация России уничтожила ангары с техникой боевиков ВСУ на Херсонском направлении

ВКС России уничтожили ангары с техникой боевиков ВСУ на Херсонском направлении, а также до 20 украинских террористов.

Об этом ТАСС рассказал представитель экстренных служб региона.

«Сегодня на Херсонском направлении ударом авиации ВКС России в составе двух Су-34 были поражены ангары с бронированной техникой ВСУ в населённом пункте Новоберислав. Всего поражено более десяти единиц автомобильной техники, около 15 единиц бронированных боевых машин, до 20 боевиков ВСУ», — отметил он.

Ранее сообщалось, что группировка ВС России «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 110 украинских военных и шесть единиц техники.