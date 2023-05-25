Жители Ясиноватой рассказали о сложной ситуации с обстрелами со стороны боевиков ВСУ

Жители Ясиноватой рассказали корреспонденту RT Сами Абу Деяб о постоянных обстрелах боевиков ВСУ и заявили, что ждут скорейшего освобождения Авдеевки от украинских террористов, чтобы эти обстрелы прекратились.

«Через день — у нас всё время такое происходит. Если не здесь, то вон там», — отметил один из местных жителей, говоря об обстрелах.

Поскольку город обстреливают практически непрерывно, картины разрушений здесь можно увидеть на любой улице, в любом квартале.

«В 11:00 был обстрел и здесь, в те девятиэтажки поприлетало, в эту», — отметил другой местный житель, указывая на повреждённые дома.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ обстреляли Горловку. В результате обстрела, по последним данным, пострадали семь человек.