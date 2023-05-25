Патрушев: на Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, ЕС и неонацистов

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты фактически воюют с Россией на Украине, используя потенциал Североатлантического альянса, Европейского союза и украинских неонацистов.

Об этом он сказал по итогам международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза России, прошедшей в Московской области.

«Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, используют потенциал Евросоюза, используют возможности вооружённых формирований Украины», — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что, используя потенциал украинских формирований, США в особенности делают акцент на неонацистах, которых сами и создали.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.