Три человека пострадали в результате обстрела Васильевки в Запорожской области
Три человека пострадали в результате обстрела Васильевки в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом сообщили RT в оперативных службах региона.
16 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС России нанесли удар по крупному скоплению украинских военнослужащих в районе Орехова Запорожской области.
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