Три человека пострадали в результате обстрела Васильевки в Запорожской области

Три человека пострадали в результате обстрела Васильевки в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

Об этом сообщили RT в оперативных службах региона. 16 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС России нанесли удар по крупному скоплению украинских военнослужащих в районе Орехова Запорожской области.