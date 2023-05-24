В РСТ рассказали, что недельный отдых в Абхазии может обойтись в 30 тысяч рублей
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«На двоих за 30 тыс. на неделю в Абхазию. Да, это реально, ещё и останется. Но надо ещё доехать до Сочи или долететь», — сказал он в беседе с НСН.
Что касается отпуска в Белоруссии, добавил Барзыкин, то в этой стране можно отдохнуть примерно на 20 тыс. рублей.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.