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ВСУ ночью выпустили 36 снарядов по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области

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ВСУ в ночь на 24 мая обстреляли Каховку, Новую Каховку и другие населённые пункты Херсонской области, выпустив 36 снарядов из ствольной артиллерии.
ВСУ ночью выпустили 36 снарядов по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении девочки при обстреле ВСУ школы в Донецке.

Также поступала информация, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. 

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