ВСУ ночью выпустили 36 снарядов по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении девочки при обстреле ВСУ школы в Донецке.
Также поступала информация, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.