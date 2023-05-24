ВСУ ночью выпустили 36 снарядов по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области

ВСУ в ночь на 24 мая обстреляли Каховку, Новую Каховку и другие населённые пункты Херсонской области, выпустив 36 снарядов из ствольной артиллерии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении девочки при обстреле ВСУ школы в Донецке.

Также поступала информация, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.