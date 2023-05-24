Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: российский С-350 впервые сбил самолёты ВСУ в режиме полного автомата

Короткая ссылка
Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил самолёты украинской армии в полностью автоматическом режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЗРК сбила несколько украинских самолётов и беспилотников.

По данным источника, боевой расчёт осуществлял только контроль работы комплекса.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить