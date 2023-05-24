РИА Новости: российский С-350 впервые сбил самолёты ВСУ в режиме полного автомата
«Зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ЗРК сбила несколько украинских самолётов и беспилотников.
По данным источника, боевой расчёт осуществлял только контроль работы комплекса.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».