РИА Новости: российский С-350 впервые сбил самолёты ВСУ в режиме полного автомата

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил самолёты украинской армии в полностью автоматическом режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЗРК сбила несколько украинских самолётов и беспилотников.

По данным источника, боевой расчёт осуществлял только контроль работы комплекса.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».