Военный ВСУ, заминировавший акваторию Азовского моря, заочно осуждён в ДНР

Верховный суд ДНР заочно вынес приговор в отношении командира 91 отдельного подвижного отряда заграждения войсковой части А0563 ВСУ Вячеслава Харитоненко, заминировавшего акваторию Азовского моря.

Как сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры, было установлено, что в период с 21 по 25 февраля прошлого года Харитоненко совместно с подчинёнными военнослужащими с использованием плавающих транспортёров заминировал акваторию Азовского моря на протяжении свыше 50 км от морского порта Мариуполя в направлении села Бабах-Тарама Мангушского района ДНР. Акватория была заминирована противодесантными минами типов ПДМ-3Я и ПДМ-1М.

25 февраля того же года на удалении около 300 м от берега на одной из мин подорвалась лодка, в результате чего погибли двое мирных граждан.

Также 3 июня 2022 года на другой установленной мине подорвались 59-летняя женщина и её девятилетний внук, которые купались в 20 м от береговой линии пляжа Мариуполя. В результате взрыва они погибли.

Как уточнили в Следственном комитете России, украинского военного признали виновным по пп. «а», «в», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершённое организованной группой общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).

Судом Харитоненко вынесен приговор заочно и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Его объявили в международный розыск.