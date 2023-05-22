Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины: Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской.
- © AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В ночь на 22 мая на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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