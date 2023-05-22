Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины: Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В ночь на 22 мая на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.