За минувшие сутки ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении.

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено: до 270 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что также в районе Авдеевки в ДНР ударами удалось уничтожить два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны России также сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.

До этого депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что в Днепропетровске за 40 минут прозвучало 16 взрывов.