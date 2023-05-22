ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении
- AP
- © Kostiantyn Liberov
«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено: до 270 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что также в районе Авдеевки в ДНР ударами удалось уничтожить два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.
Министерство обороны России также сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.
До этого депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что в Днепропетровске за 40 минут прозвучало 16 взрывов.