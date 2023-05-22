Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении

Короткая ссылка
За минувшие сутки ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении.
ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено: до 270 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что также в районе Авдеевки в ДНР ударами удалось уничтожить два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны России также сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.

До этого депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что в Днепропетровске за 40 минут прозвучало 16 взрывов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить