Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили снаряды калибра 155 мм по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район), выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также было выпущено шесть снарядов по Петровскому району Донецка.

Ранее сообщалось, что электроснабжение подконтрольного Киеву города Запорожье было частично прекращено.