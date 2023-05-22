Украинские войска обстреляли Донецк
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район), выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также было выпущено шесть снарядов по Петровскому району Донецка.
Ранее сообщалось, что электроснабжение подконтрольного Киеву города Запорожье было частично прекращено.