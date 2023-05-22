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В «Укрэнерго» сообщили об отключении электростанции в Днепропетровской области

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Электростанция в Днепропетровской области Украины отключена из-за повреждения двух высоковольтных линий.
В «Укрэнерго» сообщили об отключении электростанции в Днепропетровской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330—750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе», — говорится в сообщении.

Также были отключены ряд подстанций «Укрэнерго».

Как ранее сообщило Министерство энергетики Украины, более 20 населённых пунктов Днепропетровской области обесточены из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

В ночь на 22 мая на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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