ВС России уничтожили на Херсонском направлении гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б»
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Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«Сегодня ночью в районе населённого пункта Зеленовка (Херсонская область) артиллерийским ударом была уничтожена 152-мм буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Кроме того, артиллерийским ударом в районе населённого пункта Львово была уничтожена 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» с боекомплектом.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские миномётчики, танкисты и расчёты противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять украинских наблюдательных постов на Купянском направлении.