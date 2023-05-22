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ВС России уничтожили на Херсонском направлении гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б»

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Российские военные уничтожили на Херсонском направлении 152-мм гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом и 152-мм буксируемую пушку «Гиацинт-Б».
ВС России уничтожили на Херсонском направлении гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б»
  • © РИА Новости / Кирилл Нортон

Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Сегодня ночью в районе населённого пункта Зеленовка (Херсонская область) артиллерийским ударом была уничтожена 152-мм буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Кроме того, артиллерийским ударом в районе населённого пункта Львово была уничтожена 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» с боекомплектом.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские миномётчики, танкисты и расчёты противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять украинских наблюдательных постов на Купянском направлении.

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