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Власти сообщили об ограничении водоснабжения в Днепропетровской области Украины

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В некоторых районах Днепропетровской области Украины ввели ограничение водоснабжения после того, как были обесточены насосные станции водоканала Днепр — Западный Донбасс. Об этом сообщил глава региона Николай Лукашук.
Власти сообщили об ограничении водоснабжения в Днепропетровской области Украины
  • Gettyimages.ru
  • © WillSelarep

Об этом он написал в Telegram.

«Синельниковский городской водоканал вынужден ограничить водоснабжение в доме граждан», — написал Лукашук.

В ночь на 22 мая «Зеркало недели» сообщило о новой серии мощных взрывов в Днепропетровске.

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