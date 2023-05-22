Власти сообщили об ограничении водоснабжения в Днепропетровской области Украины
В некоторых районах Днепропетровской области Украины ввели ограничение водоснабжения после того, как были обесточены насосные станции водоканала Днепр — Западный Донбасс. Об этом сообщил глава региона Николай Лукашук.
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Об этом он написал в Telegram.
«Синельниковский городской водоканал вынужден ограничить водоснабжение в доме граждан», — написал Лукашук.
В ночь на 22 мая «Зеркало недели» сообщило о новой серии мощных взрывов в Днепропетровске.
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