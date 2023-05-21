Командир подразделения ВС России: обстановка у Каховской ГЭС стабильно напряжённая
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Обстановка на позициях у нас стабильно напряжённая. Постоянное наблюдение, наряды, патрули», — сказал собеседник агентства.
По словам военного, ранее украинская армия предпринимала попытки, направленные на форсирование Каховского водохранилища, однако сейчас таких действий не фиксируется.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее отмечал, что эвакуация населения из зоны Каховского водохранилища не планируется.