Командир подразделения ВС России: обстановка у Каховской ГЭС стабильно напряжённая

Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Каховского водохранилища остаётся стабильно напряжённой, сообщил командир одного из подразделений Вооружённых сил России.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Обстановка на позициях у нас стабильно напряжённая. Постоянное наблюдение, наряды, патрули», — сказал собеседник агентства.

По словам военного, ранее украинская армия предпринимала попытки, направленные на форсирование Каховского водохранилища, однако сейчас таких действий не фиксируется.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее отмечал, что эвакуация населения из зоны Каховского водохранилища не планируется.