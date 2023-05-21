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Командир подразделения ВС России: обстановка у Каховской ГЭС стабильно напряжённая

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Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Каховского водохранилища остаётся стабильно напряжённой, сообщил командир одного из подразделений Вооружённых сил России.
Командир подразделения ВС России: обстановка у Каховской ГЭС стабильно напряжённая
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Обстановка на позициях у нас стабильно напряжённая. Постоянное наблюдение, наряды, патрули», — сказал собеседник агентства.

По словам военного, ранее украинская армия предпринимала попытки, направленные на форсирование Каховского водохранилища, однако сейчас таких действий не фиксируется.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее отмечал, что эвакуация населения из зоны Каховского водохранилища не планируется.

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