ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица», — говорится в сводке.
Также сообщается о повреждении двух жилых домостроений в Александровке.
Отмечается, что всего украинские боевики выпустили по ДНР 148 единиц различных боеприпасов.
Ранее в ДНР заявили о ранении ребёнка при обстреле Владимировки боевиками ВСУ.
Также сообщалось об обстреле украинскими войсками Александровки из РСЗО.