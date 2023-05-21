ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица», — говорится в сводке.

Также сообщается о повреждении двух жилых домостроений в Александровке.

Отмечается, что всего украинские боевики выпустили по ДНР 148 единиц различных боеприпасов.

Ранее в ДНР заявили о ранении ребёнка при обстреле Владимировки боевиками ВСУ.

Также сообщалось об обстреле украинскими войсками Александровки из РСЗО.