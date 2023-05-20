Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии Высшего Евразийского экономического совета.