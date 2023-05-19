Мэрия Тбилиси разрывает соглашение с российским «Метровагонмашем» из-за санкций
- РИА Новости
«19 мая 2023 года наши международные партнёры ввели санкции против указанной компании. Как обществу известно, Грузия выполняет международные финансовые санкции», — сказано в сообщении мэрии.
Тбилисский муниципалитет аннулирует оформленное с «Метровагонмашем» соглашение, подтвердили его представители.
Как отмечает РИА Новости, 19 мая США ввели санкции против ведущего российского производителя железнодорожной техники АО «Метровагонмаш».