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Мэрия Тбилиси разрывает соглашение с российским «Метровагонмашем» из-за санкций

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Мэрия Тбилиси из-за западных санкций начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить Тбилисскому метрополитену 40 новых вагонов.
Мэрия Тбилиси разрывает соглашение с российским «Метровагонмашем» из-за санкций
  • РИА Новости

«19 мая 2023 года наши международные партнёры ввели санкции против указанной компании. Как обществу известно, Грузия выполняет международные финансовые санкции», — сказано в сообщении мэрии.

Тбилисский муниципалитет аннулирует оформленное с «Метровагонмашем» соглашение, подтвердили его представители.

Как отмечает РИА Новости, 19 мая США ввели санкции против ведущего российского производителя железнодорожной техники АО «Метровагонмаш».

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