Мэрия Тбилиси разрывает соглашение с российским «Метровагонмашем» из-за санкций

Мэрия Тбилиси из-за западных санкций начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить Тбилисскому метрополитену 40 новых вагонов.

РИА Новости

«19 мая 2023 года наши международные партнёры ввели санкции против указанной компании. Как обществу известно, Грузия выполняет международные финансовые санкции», — сказано в сообщении мэрии. Тбилисский муниципалитет аннулирует оформленное с «Метровагонмашем» соглашение, подтвердили его представители. Как отмечает РИА Новости, 19 мая США ввели санкции против ведущего российского производителя железнодорожной техники АО «Метровагонмаш».