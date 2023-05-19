Оппозиция пыталась прорвать кордон в аэропорту Тбилиси после прибытия самолёта из Москвы

Грузинская оппозиция предприняла попытку прорвать кордон полиции в аэропорту Тбилиси после прибытия в столицу Грузии первого за четыре года самолёта из Москвы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника полиции.

По информации агентства, грузинские оппозиционеры протестовали возле аэропорта в связи с возобновлением авиасообщения с Россией на фоне прибытия в Тбилиси первого рейса авиакомпании «Азимут» из аэропорта Внуково.

На месте дежурили более 100 сотрудников полиции, они не пускали протестующих к терминалу аэропорта.

Задержаны шесть человек.

Ранее сообщалось, что самолёт, совершивший первый за четыре года рейс из Москвы, приземлился в Тбилиси.