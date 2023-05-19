Оппозиция пыталась прорвать кордон в аэропорту Тбилиси после прибытия самолёта из Москвы
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника полиции.
По информации агентства, грузинские оппозиционеры протестовали возле аэропорта в связи с возобновлением авиасообщения с Россией на фоне прибытия в Тбилиси первого рейса авиакомпании «Азимут» из аэропорта Внуково.
На месте дежурили более 100 сотрудников полиции, они не пускали протестующих к терминалу аэропорта.
Задержаны шесть человек.
Ранее сообщалось, что самолёт, совершивший первый за четыре года рейс из Москвы, приземлился в Тбилиси.